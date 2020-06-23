Южно-Сахалинск, , 06:34 — REGNUM Президент союза «Торгово-промышленная палата Сахалинской области» Галина Дзюба, комментируя предстоящее голосование по поправкам к Конституции России, высказала мнение, что изменения необходимы ради будущего России, каждого её гражданина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Пандемия коронавируса высветила в нашей стране такие проблемы, которые невозможно решить без внесения поправок к Конституции России. Например, не все предприниматели смогли, а кто-то и не захотел, выплатить зарплату работникам за апрель — май. Поправка, которая касается выплаты минимальной заработной платы, согласитесь, очень своевременна. Она гарантирует каждому человеку выплату минимальной заработной платы.

Весь социальный блок поправок — важен и необходим. Это и индексация пенсий, за которую так переживали пенсионеры. Она будет гарантирована Конституцией, я считаю, что это очень важно. Всё, что касается людей — важно. Экономика — это что? Это предприятия, а предприятия — это люди, человеческий капитал. И без этого, важнейшего капитала, не будет никакой экономики.

Как для жителя островного региона, для меня также очень важна поправка о недопустимости нарушения территориальной целостности страны, дающая гарантию прекращения спекуляций на принадлежности наших Курил. Как для любого человека, россиянина, для меня очень важны семейные ценности, забота о детях, о сохранении статуса семьи, брака, как союза мужчины и женщины, важно то, что в основном законе страны будет записано, что у ребёнка должны и могут быть только мама и папа, а не родитель №1 и родитель №2.

Поправка о статусе русского языка тоже очень важна и своевременна. Я считаю, что каждый, кому не безразлично будущее своей страны, своих детей, своих пожилых родителей, должен принять участие в голосовании за эти поправки», — считает Галина Дзюба.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в России пройдет голосование по поправкам к Конституции.