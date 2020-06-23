Горно-Алтайск, , 05:51 — REGNUM В Республике Алтай количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии достигло 483. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявили 17 новых случаев.

Диагноз подтвердился у 12 жителей Кош-Агачского района, из них пять детей, четырёх горно-алтайцев, и у одной жительницы Усть-Канского района.

«12 из 17 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В восьми случаях диагностированы симптомы заболевания», — добавили в штабе.

К настоящему моменту выписаны из больниц 190 человек, в том числе шестеро за последние сутки. Остальные находятся под наблюдением врачей. На карантине в республике остаются 1 252 человека.

Напомним, ранее региональные власти признавали, что эпидемиологическая ситуация в Горном Алтае остаётся сложной. Из-за этого, как сообщало ИА REGNUM, открытие туристического сезона вновь было перенесено.

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