Новосибирск, , 05:42 — REGNUM Новосибирские врачи оказались в числе награждённых за большой вклад в борьбу с коронавирусом и самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников.

Государственные награды получили главные врачи новосибирских «коронавирусных» госпиталей. Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова (Городская инфекционная клиническая больница № 1), Татьяна Комиссарова (Детская городская клиническая больница № 3) и Людмила Канунникова (Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн) удостоены ордена Пирогова.

«Новосибирские медики стали одними из первых, кто получил эту государственную награду. Орден Пирогова и медаль Луки Крымского за заслуги в здравоохранении были учреждены 19 июня 2020 года», — прокомментировали в министерстве здравоохранения Новосибирской области.