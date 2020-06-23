Сеул, , 05:33 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 46 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что среди 46 случаев лишь 16 связаны с заражением на территории страны. Другие 30 — являются заводными. Из них 16 — моряки с рефрижераторного судна с российским флагом. Судно отбыло из Владивостока и в настоящее время находится в порту Пусана.

Всего с начала пандемии в Южной Корее выявили 12 484 случая заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Республике Корея было выявлено меньше 20 случаев инфицирования SARS-CoV-2.