Пекин, , 05:17 — REGNUM За прошедшие сутки госпитали Китая покинули еще 23 человека, переболевших COVID-19, сообщает 23 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 359 пациентов по-прежнему остаются на лечении в госпиталях страны. Из них 13 человек находятся в тяжелом состоянии. Всего 78 425 человек были выписаны из госпиталей Китая по излечению от опасной инфекции.

Всего 83 418 подтвержденных случаев COVID-19 было подтверждено на материковой части Китая, из которых 4634 оказались смертельными. За прошедшие сутки в Китае повреждено 22 новых случая COVID-19.