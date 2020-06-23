Новосибирск, , 05:15 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области дало рекомендации, как защитить детей от коронавируса в период снятия ограничений. В ведомстве подчеркнули, что сейчас по-прежнему необходимо соблюдать меры, предотвращающие заражение, в том числе и для детей.

В Роспотребнадзоре советуют сохранять социальную дистанцию. А если ребёнок не может её соблюдать, то гулять там, где нет тесного общения. Кроме того, объяснить ребёнку, что нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос, тереть глаза. А также приучать детей к соблюдению правил личной гигиены.

В ведомстве подчёркивают, что дети тоже заражаются коронавирусом, хотя, в целом, по статистике, заразившихся среди них меньше.