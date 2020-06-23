Гонконг, Китай, , 05:08 — REGNUM Власти Китая отчитались об актуальной ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 23 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг за все время эпидемии подтвержден 1161 случай коронавируса, включая пять смертельных. Всего 1078 человек выздоровели.

В САР Макао из 45 заболевших, 45 выздоровели. Ситуация остается низменной уже несколько недель. На Тайване выявлено 446 заболевших, из которых семеро скончались. Из больниц выписано 435 человек.

Всего на материковой части Китая выявлено 83 418 заболевших COVID-19, включая 4634 погибших и 78 425 выздоровевших.