Новосибирск, , 05:05 — REGNUM В новосибирском аэропорту «Толмачёво» откроется временный участок для голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Избирательный участок № 2051 создан решением территориальной комиссии города Оби для удобства сотрудников аэропорта, предприятий и служб, находящихся на его территории и работающих посменно, экипажей воздушных судов и пассажиров, отметили в воздушной гавани.

Уточняется, что в период подготовки ко дню голосования участковая избирательная комиссия работает на третьем этаже сектора А аэровокзального комплекса в кабинете 311.

1 июля временный избирательный участок будет работать с 08:00 до 20:00 (время местное) в переходной галерее между терминалами А и Б.