Ланьчжоу, Китай, , 05:03 — REGNUM В провинции Ганьсу на северо-западе Китая выявлено семь новых «импортных» случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 22 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения, все новые пациенты, включая пятилетнего ребенка, являются гражданами Китая, которые вернулись в страну из Эр-Рияда в Саудовской Аравии рейсом MU7792 еще 15 июня.

К настоящему времени количество подтвержденных случаев COVID-19 на борту рейса выросло до 19. Всего 233 тесных контакта находившихся на рейсе, сейчас взяты на карантин. В общей сложности в Ганьсу выявлено 66 «импортных» случая инфекции. Из них 47 человек уже выздоровели.