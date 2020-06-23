Ханты-Мансийск, , 05:03 — REGNUM В Югре продлили режим повышенной готовности с 23 по 30 июня. Соответствующее постановление подписано губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

При этом в постановлении прописаны условия безопасного голосования по поправкам в Конституцию РФ и проведения единого государственного экзамена.

Напомним, в Югре, по данным управления Роспотребнадзора по ХМАО, на 22 июня коэффициент распространения коронавирусной инфекции составил 1,28. За сутки было зарегистрировано 295 случаев заражения SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в регионе на 22 июня лабораторно подтверждён 6 581 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.

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