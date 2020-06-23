Москва, , 05:51 — REGNUM Во вторник, 23 июня, в Москве будет облачно, дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Температура воздуха +17… +19 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 24 июня в Москве будет переменная облачность, без осадков, +10… +12 °С.

Ветер восточный, юго-восточный 5−10 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +16… +21 °С днём и +7… +12 °С ночью.

В среду, 24 июня, днём в столице ожидается +23… +25 °С. По области +21… +26 °С. Ночью в регионе ожидается +7… +12 °С. Без осадков.