Пекин, , 04:43 — REGNUM В Китае подтверждено 22 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 23 июня агентство Синьхуа.

Из общего числа новых случаев, 13 являются локальными, в то время как остальные девять — «импортными», то есть привнесенными из-за рубежа. Все локальные случаи приходятся на Пекин, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Смертей от опасной инфекции зафиксировано за прошедшие сутки не было. Напомним, что Пекин стал эпицентром новой вспышки коронавируса в Китае. Целый ряд кластеров инфекции был выявлен вокруг рынка фермерской продукции «Синьфади».