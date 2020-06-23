Пекин, , 04:38 — REGNUM Китай продолжит наращивать запреты на потребление в пищу диких животных до конца сентября этого года, сообщает 22 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной администрации лесничества и пастбищ, соответствующие меры потребуют от местных жителей более глубокого понимания важности и срочности отказа от потребления в пищу диких животных, а от местных властей — своевременно докладывать властям об осуществлении соответствующих мер.

Китай намерен сурово наказывать тех, кто занимается нелегальной охотой и торговлей мясом или прочими продуктами и изделиями из диких животных. Не в последнюю очередь это связано с эпидемией нового коронавируса, которая, по одной из версий была вызвана потреблением в пищу диких животных.