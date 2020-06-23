Владивосток, , 04:58 — REGNUM В Приморском крае за истекшие сутки подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом, 49 пациентов — выздоровели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 23 июня в регионе всего зарегистрировано 3728 носителей коронавируса, вылечилось — 2 151 пациентов, умерли — 37.

Очередной жертвой коронавируса оказалась женщина 81 года, проходившая лечение в больнице Уссурийска. У неё был ряд сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы. Болезнь протекала в крайне тяжёлой форме, осложнилась двусторонней пневмонией. Пациентка в течение двух недель находилась на аппаратах ИВЛ в реанимации.

В больницах остаются 38 пациентов в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье ограничительный режим продлён до 30 июня.