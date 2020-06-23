Чжэнчжоу, Китай, , 04:31 — REGNUM Шаолиньский монастырь кунг-фу в провинции Хэнань открыл свои двери для посетителей после нескольких месяцев карантина из-за эпидемии коронавируса, сообщает 22 июня агентство Синьхуа.

Храм возрастом 1500 лет, расположенный в провинции Хэнань в центральной части Китая, открыл свои двери в 9:00 по местному времени 22 июня, мгновенно получил наплыв первых запять месяцев туристов.

Администрация храма сообщила, что она усилила меры эпидемиологического контроля в храме, включая дезинфекцию, а также проведение тестов на коронавирус среди монахов. Храм Шаолинь, как и многие другие живописные культурные места Китая был закрыт в январе на карантин после начала эпидемии COVID-19 в стране.