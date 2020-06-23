Мехико, , 04:05 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки скончались 759 человек с коронавирусной инфекцией, говорится в отчете мексиканского минздрава.

Таким образом общее число жертв осложнений COVID-19 в республике достигло 22 584 человек. Также за 22 июня в стране выявили 4577 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Мексике подтвердили 185 122 случая инфицирования SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Мексике подтвердили более пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом и 1044 летальных исхода от болезней, вызванных SARS-CoV-2. При этом мексиканские власти не исключают, что реальное число зараженных может значительно превышать указанное в официальных данных.

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