Ланьчжоу, Китай, 23 июня 2020, 04:01 — REGNUM Все живописные туристические места Ганьнань-Тибетского автономного округа провинции Ганьсу на северо-западе Китая стали доступны для посещения совершенно бесплатно, сообщает 22 июня агентство Синьхуа.
Обширные просторы лугов, болот и гор, включая богатое биологическое разнообразие округа Ганьнань в провинции Ганьсу теперь стали доступны бесплатно. Кроме того, культурные места вроде монастыря Лабранг и прочие буддийские монастыри, разбросанные по региону, также стали доступны для посещения.
Всего 24 этнические группы проживают на территории округа, а их численность составляет 55,92% от общего населения регионе.
В начале марта властями региона было принято решение, что три объекта мирового наследия ЮНЕСКО, включая Пещеры Могао, а также еще 125 прочих живописных мест позволят медицинским работникам со всей страны посещать их бесплатно.