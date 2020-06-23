Ланьчжоу, Китай, , 04:01 — REGNUM Все живописные туристические места Ганьнань-Тибетского автономного округа провинции Ганьсу на северо-западе Китая стали доступны для посещения совершенно бесплатно, сообщает 22 июня агентство Синьхуа.

Обширные просторы лугов, болот и гор, включая богатое биологическое разнообразие округа Ганьнань в провинции Ганьсу теперь стали доступны бесплатно. Кроме того, культурные места вроде монастыря Лабранг и прочие буддийские монастыри, разбросанные по региону, также стали доступны для посещения.

Всего 24 этнические группы проживают на территории округа, а их численность составляет 55,92% от общего населения регионе.

«Решение позволить без билета посещать эти места направлено на стимуляцию местного туризма, который серьезным образом пострадал от эпидемии нового коронавируса», — заявил директор бюро по культуре, телевещанию и туризму Ганьнаня.

В начале марта властями региона было принято решение, что три объекта мирового наследия ЮНЕСКО, включая Пещеры Могао, а также еще 125 прочих живописных мест позволят медицинским работникам со всей страны посещать их бесплатно.