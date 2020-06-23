Берлин, , 04:00 — REGNUM Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом среди сотрудников мясокомбината в регионе Северный Рейн — Вестфалия в Германии достигло 1 553, передает радиостанция Radio Gütersloh.

Ранее сообщалось о 400 случаях заражения SARS-CoV-2. Местные власти уже заявили о том, что рассматривают планы ввести ограничительные меры в округе Гютерсло, где находится комбинат.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня канцлер Германии Ангела Меркель призвала немецких граждан продолжать придерживаться правил санитарного дистанцирования из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавируса.

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