Благовещенск, , 03:47 — REGNUM Волонтёры разъясняют жителям Амурской области суть поправок к Конституции РФ, а также правила голосования по ним, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Читайте также: Более 22 тысяч жителей Югры будут голосовать дома

В проекте «Волонтёр Конституции» принимают участие более 600 добровольцев, которые прошли специальное обучение. В регионе развернуто 40 пунктов, в которых работают активисты.

«На информационных стойках «Волонтёры Конституции» расскажут гражданам не только о предстоящем голосовании и планируемых поправках, но и предложат вовлечься в различные волонтерские активности», — рассказала начальник отдела молодежной политики минобрнауки Приамурья Светлана Тюкалова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре более 22 тыс. граждан приняли решение голосовать по поправкам к Конституции РФ на дому. Жители ХМАО могут выбрать данный способ волеизъявления до дня голосования.