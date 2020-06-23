Петропавловск-Камчатский, , 03:51 — REGNUM Генеральная прокуратура России взяла на контроль ситуацию с коронавирусом на Камчатке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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С рабочей поездкой на полуострове находится заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин. В режиме видеоконференции он провёл встречу с главврачами камчатских больниц. Во встрече принял участие прокурор Камчатки Дмитрий Рычагов.

Дмитрий Демешин обратил внимание руководителей лечебных учреждений на необходимость своевременной выплаты региональных стимулирующих доплат младшему медицинскому персоналу, обеспечивающим сотрудникам, которые также находятся в так называемой «зоне риска».

Руководители медицинских учреждений проинформировали прокурора об обеспеченности средствами индивидуальной защиты, маршрутизации поступающих пациентов, создании для них комфортных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, минздрав Камчатки пытается не допустить вала госпитализаций, с которым медицинские учреждения региона не справятся. В районах Камчатки разворачивают дополнительно инфекционные госпитали.