Пекин, , 03:37 — REGNUM В связи с началом сезона наводнений и паводков в Китае, уровень воды в целом ряде рек Китая продолжает расти, сообщает 22 июня агентство Синьхуа.

Мощные ливни накрыли девять округов и уездов города центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая. Ливни привели к тому, что уровень воды в девяти местных реках приблизился к критическому.

В провинции Аньхой на востоке Китая ливни не прекращаются с прошлой субботы. Они привели к разливу реки Сихэ, сообщают местные власти. Уровень воды превысил опасную отметку. В то же самое время, на 22 июня уровень воды в 251 водохранилище провинции превысил критический для сезона наводнений.

По информации регионального бюро по чрезвычайным ситуациям, из-за мощнейших ливней в верховьях реки Хуанхэ ожидается все больше наводнений близ Нинся-Хуэйского автономного района. Местные власти эвакуируют людей и усиливают надзор.