Благовещенск, , 03:35 — REGNUM В Амурской области коэффициент распространения коронавируса в среднем по региону составляет 1,3. Самый высокий показатель в Ивановском районе — 6,0, в столице региона Благовещенске — 1,8, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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На 22 июня в Амурской области выявили 1399 случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число заражённых зарегистрировано в Благовещенске — 561, на втором месте город Свободный — 349 и на третьем — Тында — 101 инфицированный.

С момента начала пандемии в регионе зарегистрировано 8 летальных исходов пациентов с коронавирусом.

В Амурской области проведено более 90 тыс. исследование на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 медиков Амурской области удостоились государственных наград за вклад в борьбу с коронавирусом.