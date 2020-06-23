Пекин, , 03:31 — REGNUM Желтый уровень погодного предупреждения продлен на ближайшие 24 часа в Китае на из-за мощных ливней, сообщает 22 июня агентство Синьхуа.

С утра по местному времени 22 июня по утро 23 июня в Китае ожидаются мощные ливни с ураганами. В частности, они затронут провинции Аньхой, Хубэй, Хунань, город центрального подчинения Чунцин, а также провинции Гуйчжоу, Чжэцзян, Хэйлунцзян, Цзилинь и Внутреннюю Монголию, сообщили в Национальном метеорологическом центре КНР.

В некоторых из указанных районов возможны осадки до 60 мм в час, сопровождаемые грозами и сильными ветром, сообщили в центре. В некоторых районах провинций Хубэй и Хунань возможны ливни до 1500 мм осадков за сутки. В Китае действует четырехцветная система предупреждения о погодной опасности, где желтый — второй снизу из четырех.