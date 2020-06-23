Вашингтон, , 03:24 — REGNUM Выдача рабочих виз H1-B, H-4 и H-2B, L и большей части документов категории J приостанавливается американскими властями до 31 декабря этого года. Такое распоряжение подписал президент США Дональд Трамп, 22 июня сообщает пресс-служба Белого дома.

В документе отмечается, что действие данного решение может быть продлено и в следующем году.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в администрации США заявили о планах временно остановить выдачу ряда категорий трудовых виз с целью обеспечения американских граждан рабочими местами в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: США приостановят выдачу рабочих виз до конца года