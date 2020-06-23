Новосибирск, , 04:58 — REGNUM В международном аэропорту «Толмачево» города Новосибирска совершил промежуточную посадку рейс авиакомпании «Россия», эвакуирующий российских туристов из Таиланда (Бангкок). Об этом 23 июня сообщается на онлайн-табло аэропорта.

Уточняется, что рейс SDM6696/FV6696 вылетел из аэропорта Бангкока в 23:54 по местному времени с 214 пассажирами на борту.

В Новосибирске самолёт приземлился в 06:25 (02:25 мск). После выгрузки части пассажиров самолёт продолжит полёт до Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на 22 июня было запланировано пять вывозных рейсов из-за рубежа: Пхукет (Таиланд) — Новосибирск — Москва — Санкт-Петербург; Бангкок (Таиланд) — Новосибирск — Москва — Санкт-Петербург; Ларнака (Кипр) — Москва; Душанбе (Таджикистан) — Новосибирск — Екатеринбург; Тель-Авив (Израиль) — Москва. Ранее в Екатеринбург прибыл рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Душанбе, летевший через Новосибирск.

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