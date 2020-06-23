Сантьяго, , 03:21 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 4608 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 246 963. Также за 22 июня в стране скончались 23 человека от осложнений COVID-19. Всего с начала пандемии в Чили жертвами болезней, вызванных коронавирусом нового типа, стали 4502 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Чили подтвердили 5607 случаев заражения SARS-CoV-2 и 184 летальных исхода от болезней, вызванных новым коронавирусом.

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