Калининград, , 04:58 — REGNUM В городе Приморске Калининградской области перезахоронили останки 104 советских воинов, погибших в в ходе боёв в апреле 1945 года. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Траурная церемония прошла на территории мемориального комплекса возле братской могилы советских воинов, павших при взятии Фишхаузена.

По информации, предоставленной администрацией Балтийского городского округа, в районе бывшего населенного пункта Тенкиттен (сейчас посёлок Береговое) весной 2019 года поисковики обнаружили воинское захоронение. Поисковые работы на месте могилы проводились несколько месяцев.

Было установлено, что имена всех 104 погибших героев, которых перезахоронили, были в числе тех воинов, кого ранее увековечили на мемориале в Приморске.