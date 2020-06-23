Асунсьон, , 02:32 — REGNUM Заявление с жалобой на президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса и парагвайского министра здравоохранения Хулио Массолени, нарушивших режим карантина, поступило в генеральную прокуратуру страны, 22 июня сообщает издание Ultima Hora.

Жалобу подали представители гражданского общества. Поводом для этого стали публикации и фотографии в ряде СМИ, которые свидетельствуют о том, что глава государства и министр участвуют в официальных мероприятиях, игнорируя карантинные ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала мая в Парагвае началось поэтапное смягчение карантина, введенного из-за угрозы распространения коронавируса.

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