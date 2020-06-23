Вашингтон, , 02:22 — REGNUM Еще у двоих сотрудников предвыборного штаба президента США Дональда Трампа выявили коронавирус нового типа, сообщает пресс-служба штаба.

«После очередного тестирования сотрудников штаба в Талсе, еще у двоих членов тест показал положительный результат», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что эти сотрудники в ходе митинга в Талсе носили медицинские маски. Сейчас они находятся на карантине.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня у шести сотрудников предвыборного штаба Трампа, занимавшихся организацией митинга в Талсе, выявили коронавирус нового типа. Пациентов изолировали, всех контактировавших с зараженными отстранили от участия в мероприятии.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ не разглядели масок у участников предвыборного митинга Трампа