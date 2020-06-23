Вашингтон, , 02:56 — REGNUM Среди людей с подтверждённым коронавирусом в мире скончалось более 470 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, который проводит на основе официальных данных университет Джонса Хопкинса.

По данным на 02:02 мск 23 июня, на сайте университета говорится о 470 016 умерших среди пациентов с COVID-19. В 02:15 мск уже опубликовано число 470 665.

Как сообщало ИА REGNUM, на настоящий момент в мире подтверждено 9 003 042 случая заражения коронавирусной инфекцией. Самое большое число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 зафиксировано в США, здесь их 2 289 168. В Бразилии — 1 083 341, в России — 591 465.

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