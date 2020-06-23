Красноярск, , 02:09 — REGNUM Во вторник, 23 июня, в Красноярске будет переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, возможна гроза, температура воздуха +25… +27 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:00 на Театральной площади было +14 °C.

Ночью с 23 на 24 июня ожидается до +15 °C.

Скорость северо-западного ветра, северо-восточный 3−8 м/с, при грозе порывы до 12 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.

В среду, 24 июня, в Красноярске до +27 °C днём и до +17 °C ночью.

В четверг, 25 июня, в Красноярске ожидается до +25 °C днём. Ночью до +16 °C.

По информации Среднесибирского УГМС, в центральных и южных районах Красноярского края 23 июня местами ожидаются грозы.

23−24 июня из-за ожидаемых осадков в центральных и южных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы возможны подъёмы уровней воды с затоплением пойм, пониженных участков местности и участков дорог местного значения.