Бразилиа, , 02:04 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии увеличилось на 21 432 и составило 1 106 470, сообщается на сайте бразильского минздрава.

Также в стране за сутки скончались 654 пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии в Бразилии от осложнений при данном заболевании умерло 51 271 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 9 003 042.

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