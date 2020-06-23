Рамалла , , 01:58 — REGNUM В Палестине за прошедшие сутки выявили 168 случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба палестинского министерства здравоохранения.

Сообщается, что это рекордное число выявленных за сутки пациентов с начала пандемии. Всего в Палестине подтверждено 1196 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за 22 июня в стране скончались пять человек от осложнений COVID-19.

С начала пандемии в Палестине выздоровели 597 пациентов. Еще 594 получают медицинскую помощь.

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