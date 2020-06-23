Стокгольм, , 08:09 — REGNUM В Швеции два бывших депутата Риксдага от партии Зеленых призвали снести установленные в Стокгольме статуи шведским монархам Густаву II Адольфу и Карлу XII. На их месте бывшие парламентарии предложили установить символы «толерантности». Об этом 22 июня сообщила шведская газета Fria Tider.

Ранее протесты на территории Соединенных Штатов Америки в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда быстро перекинулись в Европу. Швеция стала одной из первых стран, где акции сторонников Black Lives Matter переросли в массовые беспорядки. Однако постепенно тема нетерпимости расизма перешла в новое измерение, а именно — в войну с историческим наследием.

Призывы снести памятники многим политическим деятелям, а также представителям искусства и науки звучат на территории США и Европы не впервые. Однако на этот раз акты откровенного вандализма, выражающиеся в самовольном сносе и осквернении монументов, вышли на совершено новый уровень.

Швеция не стала исключением, когда на прошлой неделе Китимбва Сабуни, родной брат лидера шведских Либералов Нямко Сабуни, призвал снести статую Густава III в Стокгольме. Теперь к войне с историческим наследством Швеции подключились бывшие депутаты от Зеленой партии Анника Лиллемец и Вальтер Матт. В свою очередь, они потребовали избавиться от статуй Густава II Адольфа и Карла XII, с правлением которых связывают развитие и упадок эпохи Великодержавной Швеции, периода национальной истории, когда Королевство Швеция находилось на вершине своего могущества в Европе.

Бывшие депутаты утверждают, что данные монархи правили «единолично» и не могут представлять собой жизнь и развитие сегодняшней Швеции:

«Два монарха управляли страной в разные периоды Великодержавной Швеции. Данную эпоху характеризовали войны, нищета и беспощадное угнетение. Времена Великодержавной Швеции были темными временами как в нашей стране, так и в других, сильно пострадавших от шведской агрессии», — заявили депутаты, добавив, что статуи должны быть заменены памятниками, символизирующими «толерантность».