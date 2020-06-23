Тула, , 01:49 — REGNUM В Тульской области для жителей старше 65 лет режим обязательной самоизоляции в связи с угрозой коронавирусной инфекции продлили до 30 июня. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба правительства региона.

Дополнение в действующий № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области», было внесено губернатором региона Алексеем Дюминым.

«Режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет продлевается по 30 июня», — говорится в сообщении. Отмечается, что для работников органов государственной власти и органов местного самоуправления региона, а также избирательных комиссий, данное ограничение не распространяется.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Тульской области было подтверждено 83 новых случая заражения коронавирусом.

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