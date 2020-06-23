Калининград, , 01:34 — REGNUM В Калининградской области с 23 июня открывается для туристов национальный парк «Куршская коса», расположенный на берегу Балтийского моря. Об этом сообщает пресс-служба парка.

По информации администрации заповедника, с 23 июня также возобновит работу в ежедневном режиме и без выходных визит-центр «Музейный комплекс».

Отмечается, что на всей территории парка посетители должны будут соблюдать социальную дистанцию, в помещениях использовать маски и перчатки. Групповые туристические поездки должны обязательно согласовываться с администрацией. Полевой стационар кольцевания птиц «Фрингилла» биостанции РАН, расположенный на территории национального парка, пока ещё для посетителей не доступен.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая были завершены строительные работы на въезде в национальный парк «Куршская коса».

Заповедник Куршскую косу, длиной 98 км (российская часть — 48 км), между собой делит Калининградская область и Литва. Парк является всемирным природным наследием ЮНЕСКО и одним из излюбленных мест туристов как российской, так и в литовской частях. Особенностью территории косы, шириной от 400 метров до 3,8 километров, являются песчаные дюны, достигающие 60 метров высотой.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калининградской области расширен въезд на Куршскую косу