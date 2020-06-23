Приштина, , 08:24 — REGNUM Национальный институт общественного здравоохранения Косово вечером 22 июня сообщил, что в результате обследования 314 образцов в крае было выявлено 47 новых случая заражения коронавирусом за сутки. 22 пациента были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 2216 случаев заражения коронавирусом. 37 человек умерли в результате осложнений, вызванных COVID-19. 1069 пациентов уже здоровы.

С приходом к власти в Косово правительства Авдуллы Хоти число ежедневно проводимых тестов на коронавирус увеличилось в два раза, при этом число выявляемых случаев заражения увеличилось многократно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово выявлено свыше 2000 случаев заражения коронавирусом