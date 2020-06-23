Москва, , 01:09 — REGNUM Министерство обороны России к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне опубликовало на своём сайте историю самого популярного литературного героя-фронтовика Василия Тёркина, созданного Александром Твардовским. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Новый историко-познавательный раздел «Народный герой», открытый на на сайте военного ведомства, расскажет об истории «рождения» Василия Тёркина на страницах фронтовой газеты, о его «взрослении» и «боевом пути». Читатели узнают, как собирательный образ находчивого неунывающего бойца из самого известного произведения поэта, с каждым годом становился все более популярен среди бойцов.

Напомним, поэма Александра Твардовского, посвящённая вымышленному герою — фронтовику, начала печататься в газетном варианте с 1942 года. Последние её главы были напечатаны в 1945. Первое книжное ещё не законченное издание вышло в 1942 году.

«Василий Тёркин и по сей день является достоянием нашего народа, простым, неунывающим, находчивым воином-победителем, сумевшим вместе со своими боевыми товарищами сделать невозможное — выстоять и победить в самой кровавой войне», — говорится в сообщении.