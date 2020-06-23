Тирасполь, , 01:07 — REGNUM Фашистская агрессия против СССР была не просто войной, но геноцидом против многонационального народа Советского Союза. Об этом, как передает ИА REGNUM, заявил председатель Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Александр Коршунов в связи с 79-й годовщиной начала Великой Отечественной войны.

22 июня, по его словам, — одна из самых трагических дат в истории. «Сегодня мы вспоминаем всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и ран. С нападения на СССР начался самый кровавый этап Второй мировой войны, катастрофы, разделившей ХХ век на две половины: до и после войны. Фашистская агрессия против нашей страны оказалась наиболее жестокой, ведь многие расценивают Великую Отечественную войну как геноцид против многонационального народа Советского Союза», — отметил спикер.

Он напомнил о десятках миллионов погибших в этой войне. По его словам, такие человеческие жертвы не помнит ни одно государство мира.

«С первых дней народ сделал свой выбор: быть в минуту опасности со своим Отечеством, стоять за него насмерть. История Великой Отечественной войны неотделима от истории Приднестровья. На нашей земле воины советской армии не раз проявляли мужество, непоколебимую волю, отвагу и героизм. Тысячи солдат покоятся в братских могилах приднестровской земли, тысячи числятся неизвестными и пропавшими без вести. Наш край никогда не забудет одно из самых великих сражений в истории войны — Ясско-Кишинёвскую операцию», — добавил Коршунов.

«Наша с вами задача — сохранить и пронести сквозь года и столетия вечную память, не позволить переписать историю и никогда не допустить повторения этих ужасных событий. Память о тех грозных военных годах, как и неутихающая народная боль, навсегда останутся в сердцах людей, из поколения в поколение мы будем чтить и передавать священную память героев, прошедших все тяготы страшной войны. Людей не просто выживших, но выстоявших и победивших. Мы низко кланяемся нашим ветеранам, труженикам тыла — всем, кто ценой героических подвигов приближал день Великой Победы», — подвел итог председатель приднестровского парламента.

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