Лима, , 01:03 — REGNUM 257 447 случаев заражения новым коронавирусом зарегистрировали в Перу, из них 2 511 — новые, 22 июня сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения.

С начала пандемии в стране было проведено 1 517 930 исследований на коронавирус.

Кроме того, за сутки в Перу зафиксировано 178 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, а общее число подобных случаев достигло 8223.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня Перу вышло на шестое место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом.

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