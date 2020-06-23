Вашингтон, , 01:03 — REGNUM Известные стримеры Ninja (Тайлер Блевинс)и Shroud (Майкл Грзесек)могут вернуться на сервис Twitch, с которого они ранее перешли на службу Mixer. Об этом 22 июня сообщил портал Comicbook со ссылкой на эксперта в области киберспорта Рода Бреслау.

Как пишет издание, он утверждает, что стримеры получили «сумасшедшее предложение» от Facebook, однако они решили получить компенсацию от Microsoft. По мнению Бреслау, этот шаг предоставит Ninja и Shroud свободу в выборе новой видеостриминговой платформы, в результате они могут вернуться на Twitch.

https://twitter.com/Slasher/status/1275145243478892544

Редакция Comicbook отмечает, что на момент написания статьи стримеры не приняли окончательное решение, в частности, Ninja прямо написал об этом на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/Ninja/status/1275150503769497600

Напомним, 22 июня 2020 года Microsoft неожиданно объявила, что решила закрыть проект видеостримингового сервиса Mixer. Он прекратит свою работу 22 июля 2020 года. Компания отметила, что попытается предложить пользователям перейти на платформу Facebook Gaming.

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