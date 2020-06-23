Каир, , 00:54 — REGNUM В Египте за прошедшие сутки скончались 85 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба египетского минздрава.

Таким образом общее число жертв осложнений COVID-19 на территории страны достигло 2278 человек. Также за 22 июня в Египте выявили еще 1576 случаев заражения новым коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 56 809 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения, Египет занимает второе место в Африке по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа. На первом месте остается Южно-Африканская республика.