Тирасполь, , 00:51 — REGNUM Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский принял участие в церемонии возложения цветов по случаю 79-й годовщины начала Великой Отечественной войны на Мемориале Славы в Тирасполе. Как передает ИА REGNUM, Красносельский заявил, что 22 июня 1941 года — трагическая дата, но это и день начала подвига советского народа, его героического пути длиною в 1418 дней к Великой Победе.

«Во многих государствах пытаются переписать историю, придумать новые версии развития событий, обозначить виновных; не умолкают споры о том, кто внес основную лепту в разгром фашистской Германии, в дело освобождения Европы… Для меня, человека, который знает и уважает историю, все понятно. Я сходу могу назвать порядка двух десятков успешных оборонительных и наступательных операций советской армии, которые значительно приблизили победу над фашизмом. При этом с трудом найдется хотя бы пара столь успешных операций союзников», — сказал глава государства.

При этом Красносельский подчеркнул, что умалять вклад союзников нельзя. «Победа общая, победила коалиция, но вклад советского оружия, советского народа в освобождение Европы, в победу над нацизмом неоспорим и абсолютно очевиден», — уверен президент.

Он добавил, что «те, кто пытаются переписать историю, близки к ее повторению, к открытию новой — темной — страницы истории, к возрождению того, что когда-то было уничтожено советским народом, Советским Союзом, — фашизма и нацизма».

В Приднестровье, по его словам, чтят прошлое: «Мы впитали историю России, Советского Союза, являемся ее продолжателями. У нас уделяется большое внимание сохранению памяти. Мы будем и дальше ее беречь и чтить… Это то, что мы можем сделать для тех, кто нас защитил, кто лежит в этой земле, за свободу которой отдал жизнь. По-другому и быть не может», — подвел итог глава государства.