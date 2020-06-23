Екатеринбург, , 00:48 — REGNUM В Екатеринбург прибыл рейс из Душанбе авиакомпании «Уральские авиалинии», эвакуировавший из Таджикистана граждан России. Об этом сообщается на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта «Кольцово».

По информации аэропорта, рейс приземлился в 01:56 по местному времени (23:56 мск).

Всего на полёт по маршруту Душанбе — Новосибирск — Екатеринбург зарегистрировались 215 пассажиров, из которых до Новосибирска летели 115.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на 22 июня было запланировано пять вывозных рейсов из-за рубежа: Пхукет (Таиланд) — Новосибирск — Москва — Санкт-Петербург; Бангкок (Таиланд) — Новосибирск — Москва — Санкт-Петербург; Ларнака (Кипр) — Москва; Душанбе (Таджикистан) — Новосибирск — Екатеринбург; Тель-Авив (Израиль) — Москва.

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