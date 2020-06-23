Тунис, , 00:46 — REGNUM В Тунисе за прошедшие сутки зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба тунисского министерства здравоохранения.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 1159.

Всего с начала пандемии в Тунисе выздоровели 1020 пациентов с коронавирусной инфекцией, еще 50 с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня в Тунисе ввели новые правила для туристов, прибывающих в страну. Перед посадкой на самолет, вылетающий в Тунис, туристам необходимо будет заполнить специальные анкеты о состоянии здоровья. Также им необходимо будет иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

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