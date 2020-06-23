Рига, , 00:36 — REGNUM Согласно исследованию проведённому в марте 2020 года центром изучения общественного мнения SKDS, каждый пятый житель Латвии, или 22% опрошенных, не видят смысла принимать участие в голосовании и не поддерживают ни одну из политических партий, пишет портал lsm.lv.

Опрос об отношении жителей Латвии к политическим партиям центр SKDS проводит с 2013 года. Результаты последнего свидетельствуют, что только 19% имеющих право голоса сознательно поддерживают определённую политическую партию, или лидера. С 2013 года доля этой аудитории снизилась на 7% пунктов.

Для 33% опрошенных характерно изменение своих политических симпатий, и голосование по принципу симпатии к какой-либо политической силе в момент голосования. 26% избирателей голосуют по принципу теории «меньшего зла» за партию способную, по их мнению, в меньшей степени навредить обществу.