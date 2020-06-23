Североморск, Мурманская область, , 00:37 — REGNUM В Североморске 22 июня прошла минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота Минобороны РФ.

В 12:15 на всех кораблях, подводных лодках и судах обеспечения, стоящих в главной базе Северного флота, приспустили флаги и на полную мощность включили корабельные «сирены» и «тифоны». В военном городке североморцы возложили венки к памятнику погибшим морякам.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис почтили память павших минутой молчания в Долине Славы и возложили цветы к монументу Скорбящая мать.

Именно здесь, в 40 километрах от Мурманска, в 41-м был остановлен рвущийся в советское Заполярье егерский корпус «Норвегия», состоящий в основном из отлично подготовленных для войны на севере австрийцев и норвежцев. Тогда это место прозвали Долиной Смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, в мурманской Долине Славы посадили Сад памяти, посвященный героям Великой Отечественной войны. Вместе с волонтерами в посадке деревьев приняли участие глава региона Андрей Чибис и командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

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