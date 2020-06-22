Нью-Йорк, США, , 23:59 — REGNUM Комплект гоночной одежды семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера был продан на благотворительном аукционе Sotheby's. Об этом 22 июня сообщается на официальном сайте аукционного дома.

В комплект вошли гоночный комбинезон, в котором Шумахер выступал на Гран-при Испании в 1998 году, бейсболка, которую чемпион надевал после Гран-при Бельгии 2004 года, где он был объявлен семикратным чемпионом гонок. Также в комплект вошло огнеупорное бельё Шумахера.

Все предметы одежды были проданы за 15 тыс. фунтов стерлингов (около 1,3 млн рублей). Аукцион проводился в рамках акции Race Against COVID для помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выставлении на торги британским аукционным домом Girardo & Co гоночного болида Ferrari 412 T2, который был первым Ferrari Михаэля Шумахера.

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