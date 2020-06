Вашингтон, , 23:52 — REGNUM То, что пользователи «утопили» на различных ресурсах рейтинг игры Last Of Us Part II, не сказалось на её продажах. Об этом 22 июня сообщил журнал Forbes.

Издание обратило внимание, что сейчас «коробочная» версия Last Of Us Part II возглавила в Великобритании соответствующий рейтинг продаж, сместив с первого места Uncharted 4: A Thief's End.

Автор статьи предположил, что подобный успех ждёт игру на рынке США и на международном уровне. Он отметил, что новый проект студии Naughty Dog имеет шансы стать самым успешным эксклюзиивным проектом на консолях текущего поколения.

Релиз Last Of Us Part II состоялся 19 июня 2020 года. Уже через семь с половиной часов после выхода игры пользователи известного портала Metacritic поставили ей оценку 3,4 балла (из 10). При этом критики оценили Last Of Us Part II в 95 баллов (из 100). Стоит отметить, что геймеры по-прежнему продолжают спорить в соцсетях по поводу качества сиквела.

