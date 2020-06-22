Аддис-Абеба, , 23:45 — REGNUM Число случаев коронавирусной инфекции в странах Африки превысило 300 000 и составляет 306 567, 22 июня сообщает Africa CDC.

Согласно отчету Африканских центров контроля заболеваний, во всех странах Африки от COVID-19 с начала эпидемии погибли 8115 человек.

Отметим, треть всех выявленных случаев COVID-19 в Африке приходится на ЮАР — в стране подтверждены уже 101 590 случаев заболевания, жертвой эпидемии стал 1991 человек.

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